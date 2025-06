Villa Pamphili la foto che ha incastrato l' americano fermato in Grecia

Il mistero di Villa Pamphili ha fatto luce sulla drammatica serata romana del 20 maggio, quando un americano 46enne, in stato di ebbrezza e ferito alla testa, fu fermato durante un alterco con una donna poi trovata senza vita insieme alla neonata. Questa fotografia ha svelato dettagli cruciali, portando a un'indagine che potrebbe cambiare le sorti di questa tragica vicenda. La veritĂ sta emergendo, passo dopo passo.

La sera del 20 maggio, a Roma, il 46enne fu identificato: ubriaco e ferito alla testa stava litigando con la donna poi ritrovata morta con la neonata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, la foto che ha incastrato l'americano fermato in Grecia

