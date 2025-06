Villa Pamphili il presunto killer controllato tre volte dalla polizia | si spacciava per regista

Villa Pamphili è teatro di un inquietante mistero: un presunto killer, che si spacciava per regista, controllato tre volte dalla polizia, continua a fare notizia. Nonostante i sospetti e le fotografie correlate, l’uomo insiste: “La donna è la mia compagna, ma ora non ha documenti”. Un caso che lascia sgomenti, tra interrogativi irrisolti e un’indagine ancora aperta.

Segnalato e più volte fotografato anche dopo la scoperta dei corpi. Diceva: “La donna è la mia compagna, ma ora non ha documenti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Villa Pamphili, il presunto killer controllato tre volte dalla polizia: si spacciava per regista

Sarebbe stato rintracciato in Grecia, sull'isola di Skiathos, il presunto autore del duplice omicidio avvenuto a Roma, dove sabato scorso una donna e la sua bambina di pochi mesi sono state trovate senza vita all’interno di Villa Pamphili. La notizia è stata diffus Vai su Facebook

Villa Pamphili, il presunto killer controllato tre volte dalla polizia: si spacciava per regista; Fermato in Grecia il presunto killer della donna e della bimba trovate a Villa Pamphili: è americano; Rexal Ford, chi è il presunto killer di Villa Pamphili: il clochard con la carta di credito, le violenze negli.

Le 3 tracce che hanno dato un volto al killer di Villa Pamphili: la tenda, i testimoni e il telefonino - Poi la diffusione dei tatuaggi, le testimonianze e un documento d’identità, insieme al cellulare di Ford, hanno ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Rexal Ford, il fuggitivo presunto killer di Villa Pamphili fermato in un’isola greca: «La bimba era mia figlia» - È stato fermato in strada, a Skiathos, la principale isola greca dell’arcipelago delle Sporadi dove era arrivato l’11 giugno scorso partendo con un volo ... Come scrive ilmessaggero.it

Villa Pamphili, fermato in Grecia un americano di 46 anni, presunto killer della donna e della bambina - I cadaveri di una giovane donna e di sua figlia neonata in un parco, privi di vestiti e documenti, per un’indagine in cui è stato messo in campo ogni metodo investigativo. Segnala msn.com