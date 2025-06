Villa Pamphili i misteri su Rexal Ford | cosa si scopre sul presunto killer di mamma e figlia

Nel cuore di Villa Pamphili si cela un enigma che scuote la capitale: Rexal Ford, 46 anni dalla California, è al centro di un inquietante caso di duplice omicidio. Mentre le vittime restano ancora sconosciute, le indagini svelano dettagli sorprendenti sul presunto killer, aprendo uno spiraglio sulla verità dietro questa tragedia. Riusciranno gli inquirenti a fare luce su questo mistero avvolto nel silenzio della storica villa?

Villa Pamphili è diventata il teatro di un caso inquietante che coinvolge Rexal Ford, un uomo di 46 anni originario della California, accusato di un duplice omicidio. La scena del crimine è stata scoperta a Roma, dove è stato ritrovato il corpo di una bambina e quello di una donna. Nessuna delle due vittime è ancora stata identificata con certezza. Quello che al momento si sa è che le due vittime sono madre e figlia, originarie dell'Est Europa.

