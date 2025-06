Villa Pamphili Ford fermato e fotografato con la bimba in braccio due giorni prima del ritrovamento dei corpi

Una scoperta inquietante scuote Villa Pamphili: una Ford è stata fermata e fotografata con una bambina in braccio, appena due giorni prima del drammatico ritrovamento dei corpi. Un'indiscrezione di Federica Pozzi su Il Messaggero suggerisce che la donna trovata morta potrebbe essere una cittadina americana, ma ancora nessuna conferma ufficiale dalla Procura di Roma. Le indagini si intensificano, mentre il mistero si infittisce. La verità potrebbe emergere a breve, portando alla luce dettagli sorprendenti.

Un'indiscrezione di Federica Pozzi su Il messaggero riporta che la donna trovata morta potrebbe essere una cittadina americana. Al momento nessuna informazione è stata confermata dalla Procura di Roma, che darà maggiori informazioni quanto queste saranno certe.

