Villa Pamphili chi è l' americano fermato a Skiatos La donna è ancora senza nome

Una settimana fa, a Villa Pamphili, una tragica scoperta scuoteva la capitale: il corpo senza vita di una neonata di circa sei mesi. Ora, grazie a un'indagine internazionale, l'ombra si è spostata in Grecia, dove Rexal Ford, 46 anni, è stato arrestato a Skiathos con accuse gravi di omicidio aggravato e soppressione di cadavere. La sua incredibile fuga si è conclusa in modo drammatico, lasciando dietro di sé un giallo ancora irrisolto.

Per due giorni ha passeggiato come un qualsiasi villeggiante sull'isola greca di Skiathos. Era «nascosto» tra i turisti, non si immaginava che alle sue spalle c'erano gli investigatori pronti a mettergli le manette ai polsi per omicidio aggravato e soppressione di cadavere. Rexal Ford, 46 anni, americano, è stato arrestato in Grecia per l'omicidio della neonata di circa sei mesi trovata senza vita una settimana fa a Villa Pamphili e per aver gettato il corpo della madre della piccola sotto le piante di oleandro, coprendo il cadavere con una busta dell'immondizia. A incastrare il presunto killer della piccola, tra l'altro, il suo cellulare, che l'uomo non ha mai abbandonato, lo ha tenuto in tasca dal 20 maggio scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Villa Pamphili, chi è l'americano fermato a Skiatos. La donna è ancora senza nome

