Vignali tra cittadini e commercianti del centro storico | Basta degrado più sicurezza e qualità

Ieri sera, nel cuore pulsante di Piazzale Boito, cittadini e commercianti del centro storico si sono riuniti per un momento di confronto con Pietro Vignali, alla sua settima tappa del tour nei quartieri. Tra proposte e speranze, il focus è stato su sicurezza, decoro e qualità della vita, con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare il vero spirito di Parma Centro. La partecipazione entusiasta testimonia quanto sia forte il desiderio di cambiamento e rinascita.

Si è tenuto ieri sera, presso il locale Mr Boito in Piazzale Boito, un incontro molto partecipato in cui Pietro Vignali, in occasione della settima tappa del suo tour nei quartieri, ha incontrato residenti e commercianti del quartiere Parma Centro insieme all’associazione di promozione sociale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it