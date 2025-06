Vignali tra cittadini e commercianti del centro storico | Basta degrado più sicurezza e qualità

I cittadini e i commercianti del centro storico di Parma si sono riuniti ieri sera presso Mr Boito in Piazzale Boito per discutere di sicurezza, qualità e lotta al degrado. Durante la settima tappa del suo tour nei quartieri, Pietro Vignali ha ascoltato le esigenze di residenti e attività commerciali, dando il via a un confronto fondamentale per rivitalizzare il cuore della città. Un passo importante verso un quartiere più sicuro e vivace.

Si è tenuto ieri sera, presso il locale Mr Boito in Piazzale Boito, un incontro molto partecipato in cui Pietro Vignali, in occasione della settima tappa del suo tour nei quartieri, ha incontrato residenti e commercianti del quartiere Parma Centro insieme all'associazione di promozione sociale.

Vignali tra cittadini e commercianti del centro storico: "Basta degrado, più sicurezza e qualità" - Ieri sera, nel cuore pulsante di Piazzale Boito, cittadini e commercianti del centro storico si sono riuniti per un momento di confronto con Pietro Vignali, alla sua settima tappa del tour nei quartieri.

