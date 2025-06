Vigili del fuoco in Bergamasca è emergenza personale | Situazione drammatica

L’allarme dei vigili del fuoco di Bergamo scuote la nostra comunità: con 232 emergenze e una carenza di personale senza precedenti, la situazione diventa drammatica. Secondo il Conapo, il rischio è che il sistema di soccorso e la sicurezza dei cittadini siano seriamente compromessi se non si interviene tempestivamente. Enzo Sinaguglia, segretario provinciale, evidenzia la gravità della crisi e l’urgenza di soluzioni immediate per proteggere la nostra città.

È una crisi di carenza di personale senza precedenti quella denunciata in provincia di Bergamo dal Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco. Una situazione che, secondo la sigla sindacale, si aggrava giorno dopo giorno e che rischia seriamente di compromettere il dispositivo di soccorso tecnico urgente e la sicurezza dei cittadini. La denuncia arriva direttamente da Enzo Sinaguglia, segretario provinciale del sindacato, che evidenzia come la cronica carenza di organico stia ormai raggiungendo livelli insostenibili. “Allo stato attuale si raggiungono addirittura carenze del 37% nel ruolo dei capi squadra, le figure di coordinamento delle squadre nelle operazioni di soccorso – spiega Sinaguaglia -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Vigili del fuoco, in Bergamasca è emergenza personale: “Situazione drammatica”

