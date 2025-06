Vigili del fuoco Iannone FdI annuncia | In Campania rafforzato l’organico

Il governo annuncia con entusiasmo un importante incremento del personale dei Vigili del Fuoco in Campania, rafforzando così la sicurezza e la protezione dei cittadini. Con l'assegnazione di 72 nuove unità al comando di Napoli, si risponde concretamente alle esigenze del territorio, migliorando l’efficacia delle operazioni di intervento. Questa scelta rappresenta un passo deciso verso una maggiore tutela del nostro patrimonio e delle comunità locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La conclusione della procedura straordinaria di mobilità del personale dei Vigili del Fuoco consente un importante rafforzamento operativo anche in Campania, dando risposte concrete a esigenze reali e molto sentite sul territorio”: ad annunciarlo il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Antonio Iannone. “In particolare, 72 nuove unità sono state assegnate al Comando di Napoli per fronteggiare l’emergenza bradisismo nell’area dei Campi Flegrei, e 44 unità al Comando di Salerno per garantire l’attivazione del nuovo distaccamento presso l’Aeroporto Costa d’Amalfi – Pontecagnano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

