Vigili del fuoco e carenza di organico il Partito Democratico porta il tema in Regione

La sicurezza dei cittadini è una priorità che non può essere trascurata, e la carenza di organico dei vigili del fuoco in Emilia-Romagna rappresenta un problema urgente. Il Partito Democratico porta il tema in Regione, chiedendo al governo di intervenire con decisione. Alice Parma e Paolo Calvano sottolineano l’importanza di una risposta concreta per garantire protezione e tranquillità nelle nostre comunità. La nostra Regione si faccia portavoce presso il Governo e il Ministero dell'Interno, affinché si adottino misure efficaci per colmare questa grave lacuna.

"La nostra Regione si faccia portavoce presso il Governo e il ministero dell'Interno della grave carenza di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Emilia-Romagna". A intervenire sul tema sono Alice Parma e Paolo Calvano, rispettivamente vice e capogruppo del Pd in Consiglio.

"Una grave carenza che ogni giorno si ripercuote sul dispositivo di soccorso e sui lavoratori. E siamo solo alle porte dell’estate. Ben 55 interventi di soccorso in un solo giorno a causa delle temperature elevate di questi giorni" Vai su Facebook

