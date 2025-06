Vigevano si fingono carabinieri ed entrano in casa di un’anziana | 80enne derubata di tutti i gioielli

A Vigevano, una anziana di 80 anni ha vissuto un episodio drammatico: dei truffatori si sono spacciati per carabinieri e, con inganno, le hanno sottratto tutti i gioielli d'oro in casa. Questa truffa, purtroppo molto diffusa, continua a colpire, sfruttando la fiducia e l'ingenuità delle vittime. È fondamentale restare vigili e diffidare di chi si presenta come ufficiale, anche quando le apparenze sembrano convincenti. La sicurezza inizia dalla consapevolezza.

Vigevano (Pavia), 14 giugno 2025 - Si sono presentati come carabinieri, ma erano dei truffatori. E hanno derubato l'anziana vittima di tutti i gioielli d'oro che aveva in casa. Una modalità di truffa purtroppo molto diffusa, ma ancora efficace nonostante i ripetuti appelli, anche da parte dell'Arma, a non credere a presunti militari che si presentano alla porta, ma che sanno come essere convincenti e riescono ad abbindolare le loro vittime prescelte. Erano circa le 11 di venerdì quando una donna di 80 anni, che abita in zona semiperiferica, nella parte Nord di Vigevano, ha fatto entrate in casa i due impostori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vigevano, si fingono carabinieri ed entrano in casa di un’anziana: 80enne derubata di tutti i gioielli

In questa notizia si parla di: vigevano - carabinieri - casa - anziana

Delitto di #Garlasco: “Mio figlio stava a casa con me. Questo ci rende forti in questa situazione. Conservare lo scontrino è stata un'idea di mia moglie”. Parla a “Chi l’ha visto?” il padre di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di “Chiara Poggi nella nuova inch Vai su Facebook

Vigevano, si fingono carabinieri ed entrano in casa di un’anziana: 80enne derubata di tutti i gioielli; Vigevano, si spacciano per carabinieri e truffano due anziani derubati di alcuni gioielli; Vigevano: la vicina di casa sventa un raggiro ai danni di una 83enne e chiama i carabinieri.

Vigevano, si fingono carabinieri ed entrano in casa di un’anziana: 80enne derubata di tutti i gioielli - I falsi militari si sono introdotti nell'abitazione con il pretesto di verifiche su furti nella zona: appello dell'Arma a non far entrare in casa sconosciuti e a chiamare subito il 112 ... ilgiorno.it scrive

Vigevano, coppia di anziani truffata e derubata in casa: bottino da 2mila euro - i due anziani coniugi, rimasti per fortuna illesi, hanno chiamato i veri carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano. Lo riporta ilgiorno.it

Vigevano, tenta di uccidere l'anziana madre colpendola con badile e coltello: arrestato 43enne - La famiglia, padre, madre e figlio di 43 anni con problemi psichici, vive in una casa della frazione Morsella. Si legge su milano.corriere.it