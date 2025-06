VIDEO Woltemade gol e highlights dell' obiettivo dell' Inter

Scopri il talento di Nick Woltemade in azione con un video ricco di gol e highlights della sfida Stoccarda-Bayer Leverkusen 3-4, una delle partite più emozionanti della Bundesliga. Con il suo fisico imponente e le sue qualità tecniche, l’attaccante tedesco si è distinto segnando un gol e creando numerose occasioni per la squadra. Un talento che potrebbe presto vestire i colori dell’Inter, portando nuova energia e goal nel reparto offensivo.

La sintesi di Stoccarda-Bayer Leverkusen 3-4, partita della scorsa Bundesliga in cui ha particolarmente brillato il talento di Nick Woltemade, obiettivo dell'Inter per l'attacco. L''attaccante tedesco, 1.98 metri, qui segna un gol e regala occasioni ai suoi compagni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO Woltemade, gol e highlights dell'obiettivo dell'Inter

In questa notizia si parla di: woltemade - obiettivo - inter - highlights

Sembra Crouch "ma ha i piedi di Messi": chi è Woltemade, ultimo obiettivo dell'Inter - Se sembra crouch ma ha i piedi di Messi, allora abbiamo tra le mani un talento straordinario. Woltemade, attaccante dello Stoccarda e della nazionale tedesca, nato nel 2002, rappresenta l'ultimo obiettivo dell'Inter.

? Nonostante nelle ultime ore è rimbalzata la voce di un possibile interessamento per Woltemade, l'Inter come priorità ha sempre Højlund come attaccante. - Gazzetta dello Sport Vai su Facebook

Daniele Mari (@marifcinter) Vai su X

VIDEO Woltemade, gol e highlights dell'obiettivo dell'Inter; Woltemade all'Inter? Il gigante della Germania domina nell'Europeo Under 21; VIDEO – Woltemade obiettivo Inter: la sua tripletta in nazionale.

VIDEO – Woltemade obiettivo Inter: la sua tripletta in nazionale - L'Inter dopo gli addii di Correa e Arnautovic e con Taremi più fuori che dentro al progetto, dovrà ridisegnare il reparto alle spalle della ThuLa. Come scrive informazione.it

Woltemade: “Futuro? Non ci sto pensando in questo momento, fa parte del gioco” - L'attaccante dello Stoccarda, autore di una tipletta con la Germania U21, ha parlato nel post partita anche del suo futuro Andrea Della Sala Redattore 13 giugno 2025 (modifica il 13 giugno 2025 | 11:4 ... Segnala informazione.it

Milan su Jashari e Napoli su Juanlu Sanchez, Woltemade piace all’Inter: la Serie A non è (solo) un campionato per vecchi - Non solo De Bruyne e Modric, le big di Serie A puntano i migliori talenti d'Europa: Napoli vicino a Juanlu Sanchez, l'Inter ci prova per Woltemade e il Milan punta Jashari ... Come scrive sport.virgilio.it