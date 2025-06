VIDEO | Liguria Pride c' è anche la sindaca Salis con la giunta | percorso e immagini della parata

Il Liguria Pride 2025 esplode di colori e passione a Genova, con migliaia di cittadini e la presenza speciale della sindaca Silvia Salis e della sua giunta. Un gesto deciso, simbolo di un cambio di rotta rispetto alla precedente amministrazione di centrodestra, che aveva etichettato la parata come divisiva. La manifestazione si anima con immagini vibranti e un percorso coinvolgente, dimostrando che l’inclusione è il vero spirito di questa celebrazione. Un momento storico che segna una nuova era di apertura e rispetto.

