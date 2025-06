VIDEO | Liguria Pride c' è anche la sindaca Salis con la giunta | percorso e immagini della parata

In un corteo di entusiasmo e solidarietà, migliaia di cittadini si sono radunati a Genova per il Liguria Pride 2025, un simbolo di libertà e inclusione. Tra loro, la sindaca Silvia Salis e la sua giunta, che hanno partecipato con entusiasmo, segnando un netto cambiamento rispetto alla precedente amministrazione di centrodestra, che aveva definito la manifestazione divisiva. Un momento di forte impegno civico, come testimoniano le immagini e il percorso della parata, che...

Migliaia di persone in piazza per il Liguria Pride 2025, e tra di loro c'è anche la sindaca di Genova Silvia Salis, come promesso, con la sua giunta: un segnale forte per smarcarsi dalla scorsa amministrazione di centrodestra che aveva definito la manifestazione divisiva e non erano mancati.

"Vogliamo i soldi dei provita": la campagna di Liguria Pride - Liguria Pride si fa sentire e lancia una raccolta fondi per contrastare la narrazione omolesbobiatransfobica e misogina.

