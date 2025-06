VIDEO | La visita al sito archeologico scoperto durante i lavori del metanodotto Sestino-Minerbio

Scopri un tesoro nascosto nel cuore di Forlì-Cesena con la visita al sito archeologico recentemente scoperto durante i lavori del metanodotto Sestino Minerbio. In occasione delle Giornate europee dell'archeologia, promosse dal Consiglio d'Europa, questa straordinaria occasione permette di immergersi nel passato attraverso visite guidate e aperture eccezionali. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio invita appassionati e curiosi a esplorare le radici storiche della nostra regione, un viaggio nel tempo che non puoi perdere.

In occasione delle Giornata europee dell'archeologia promosse dal Consiglio d'Europa anche nella provincia di Forlì-Cesena sono organizzate visite guidate e aperture straordinarie. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini partecipa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - VIDEO | La visita al sito archeologico scoperto durante i lavori del metanodotto “Sestino-Minerbio”

In questa notizia si parla di: visita - sito - archeologico - scoperto

Alla scoperta del mikveh di Parco Archeologico di Ostia Antica Al Parco Archeologico di Ostia Antica si apre eccezionalmente al pubblico un sito di straordinaria importanza storica: il mikveh, l’antico bagno rituale ebraico. Una visita imperdibile per esplorare Vai su Facebook

VIDEO | La visita al sito archeologico scoperto durante i lavori del metanodotto “Sestino-Minerbio”; Apre al pubblico il sito archeologico scoperto sulla Cassia; Roma, per la prima volta apre al pubblico un sito etrusco sulla Cassia scoperto nel 2020.

Roma, per la prima volta apre al pubblico un sito etrusco sulla Cassia scoperto nel 2020 - Domenica 17 novembre, dalle 10 alle 13, un open day permetterà al pubblico di visitare il sito archeologico scoperto nel 2020 alle porte di ... finestresullarte.info scrive

Il più vasto sito archeologico coperto d'Europa è in Italia, scoperto durante gli scavi per un condominio (FOTO): viaggio nell'Area Megalitica che ha ispirato il maestro ... - È prevista anche una visita guidata: un’occasione per riscoprire ... Come scrive ildolomiti.it

Apertura straordinaria al sito archeologico di Pian d’Arcione - La Soprintendenza, insieme ad Enel Green Power, organizza un’insolita visita guidata per presentare i resti di una grande villa romana, finora non nota, rinvenuta in occasione della messa ... msn.com scrive