VIDEO De Bruyne si presenta | Cari tifosi sono qua per vincere Forza Napoli!

Kevin De Bruyne si presenta ai tifosi del Napoli con parole di determinazione e passione: “Sono qui per vincere. Forza Napoli!” Dopo una carriera al Manchester City, il centrocampista belga ha scelto di intraprendere questa nuova sfida, portando entusiasmo e leadership. Le sue dichiarazioni sono un chiaro segnale delle ambizioni del club e dell’obiettivo di conquistare nuovi trionfi. La sua avventura napoletana sta per cominciare, e il futuro promette grandi emozioni.

Tempo di lettura: 3 minuti “Cari tifosi sono qua per vincere. Forza Napoli!”. Kevin De?Bruyne ha parlato per la prima volta da calciatore del Napoli. Il centrocampista belga, arrivato a parametro zero dopo dieci stagioni al Manchester City, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club. Parole decise, da leader, in cui ha spiegato le ragioni della sua scelta e l’entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura. “Sono un vincente. Voglio vincere le partite. Sono sempre stato così. Odio perdere.” Un messaggio chiaro per i tifosi partenopei: Kevin De?Bruyne arriva a Napoli per continuare a lottare per trofei importanti, spinto dalla mentalità che lo ha sempre contraddistinto in carriera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it