Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: la Festa della Ciliegia di Campoli del Monte Taburno torna a celebrare la Regina Rossa, un evento che unisce tradizione, gusto e cultura in un’atmosfera unica. Da ieri e fino a domenica 15 giugno, il suggestivo centro storico si trasformerà in un palcoscenico vibrante, invitandoti a scoprire le meraviglie di un borgo che si anima di colori, sapori e allegria. Non perdere questa festa straordinaria!

Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sannita: la Festa della Ciliegia di Campoli del Monte Taburno, in programma da ieri fino a domenica 15 giugno. Un evento che, anno dopo anno, è diventato simbolo dell’identità agricola e culturale del borgo, attirando visitatori da tutta la Campania e oltre. Per tre giorni, il suggestivo centro storico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove protagonista assoluta sarà la ciliegia, eccellenza locale rinomata per il suo gusto e la sua qualità. Le stradine del borgo si animeranno con stand enogastronomici, mostre fotografiche, artigianato, musica popolare dal vivo, attività per bambini e un ricco percorso tra i sapori della tradizione contadina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Campoli del Monte Taburno celebra la regina rossa: torna la Festa della Ciliegia

