VIDEO | Aretini in Terra Santa il vescovo | Vediamo droni e missili in cielo ma qui siamo al sicuro

un senso di calma e solidarietà, a trovare conforto e speranza tra le sfide del momento. Il vescovo Andrea Migliavacca ci accompagna in un viaggio di fede e speranza, rassicurando tutti sulla sicurezza dei pellegrini aretini in Terra Santa. In un contesto di tensione, il loro coraggio e la preghiera sono un messaggio di pace che supera ogni confine.

Il vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca parla dalla Giordania. Un video per rassicurare sulle condizioni dei partecipanti aretini al pellegrinaggio in corso in Terra Santa. "Stavamo trascorrendo l'ultima notte a Gerusalemme quando abbiamo sentito gli alert sui cellulari. Siamo riusciti, con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - VIDEO | Aretini in Terra Santa, il vescovo: "Vediamo droni e missili in cielo, ma qui siamo al sicuro"

Il vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca era in Terra Santa quando è scattato l'attacco all'Iran. L'aereporto di Tel Aviv è stato chiuso e dunque la delegazione di vescovi toscani, come ci spiega lo stesso Migliavacca, è stata trasferita in Giordania in attesa del ri Vai su Facebook

