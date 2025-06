Vicovaro maltratta l’ex moglie e le ruba il denaro | condannato a 5 anni

Una storia di giustizia e determinazione che mette in luce le gravi conseguenze di comportamenti violenti e prepotenti. Vicovaro si è visto protagonista di un episodio che ha portato all’arresto di un uomo condannato a cinque anni di carcere per maltrattamenti, estorsione e rapina ai danni dell’ex moglie. La vicenda evidenzia l'importanza di proteggere le vittime e garantire che la legge faccia il suo corso.

Dopo una lite si impossessò della carta di credito: arrestato 35enne, ora a Rebibbia. I carabinieri della Stazione di Vicovaro hanno arrestato un uomo di 35 anni, italiano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma. Il provvedimento fa seguito a una condanna a 5 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina aggravata, reati commessi ai danni dell’ex moglie nel giugno del 2020. Secondo quanto emerso durante il processo, l’uomo, al termine di una violenta lite, si era impossessato della carta di credito relativa a un conto cointestato dove la coppia custodiva i propri risparmi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Vicovaro, maltratta l’ex moglie e le ruba il denaro: condannato a 5 anni

