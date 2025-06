Viaggio stupefacente | crack e cocaina nell' auto

In un'operazione che lascia senza fiato, i carabinieri di Roma hanno smascherato un traffico di droga all’interno di un’auto in movimento. Crack e cocaina nascosti tra leccornie di viaggio e il rischio di un coinvolgimento più profondo nel mondo dello spaccio. Due giovani stranieri sono stati arrestati: un 19enne marocchino e una 33enne colombiana. La loro vicenda porta alla luce un fenomeno inquietante e in espansione, che richiede attenzione e intervento deciso.

Crack e cocaina nell'auto dove viaggiavano. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un 19enne del Marocco e una 33enne originaria della Colombia, entrambi noti alle forze dell'ordine. L'accusa per loro è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Fermato in moto con un chilo di cocaina e crack nascosti nel vano, arrestato 39enne a Paceco - A Paceco, un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo essere stato fermato mentre viaggiava in moto. Gli agenti hanno rinvenuto un chilo di cocaina e crack nascosti nel vano del motociclo, portando all'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

