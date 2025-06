Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 19 | 40

Benvenuti a questa edizione di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio per tenervi aggiornati sulle ultime notizie di viabilità. Oggi, alle ore 19:40 del 14 giugno 2025, si registrano importanti disagi: un incidente su via Polense a San Vittorino e un altro sulla Roma-Teramo tra via Togliatti e Portonaccio, entrambi causando code significative. Rimani con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per la tua mobilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente interessa via polense Strada chiusa all'altezza di San Vittorino nei due sensi di marcia andiamo a Roma perché un altro incidente sul tratto Urbano della Roma Teramo provoca code tra via Togliatti e Portonaccio in direzione della tangenziale abbiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico tra le uscite Casilina ed Ardeatina e mentre in esterna traffico rallentato tra Laurentina eri Tuscolana su via Aurelia permangono dell'altezza di Palidoro in direzione di Roma ci spostiamo su via Cristoforo Colombo per le code a tratti da via Canale della Lingua e via di Malafede Verso il raccordo anulare e andiamo sulla Pontina anche qui code a tratti c'è traffico all'altezza di via di Trigoria in direzione della capitale infine sulla Nettunense auto in coda da via del Commercio a via pantanelle entrambi i sensi di marcia facciamo gli eventi stasera si terrà concerto di Ed Sheeran allo stadio Olimpico a partire dalle ore 21 sono previste temporanee chiusure e modifiche alla viabilità durante la flusso e deflusso degli spettatori in particolar modo sul lungotevere Diaz via del Foro Italico e via in chiusura trasporto pubblico per consentire i lavori relativi all'apertura della nuova tratta a San Giovanni porta metronia Colosseo e dell'interscambio con la metro B oggi e domani sarà chiusa la linea C della metropolitana e dunque le linee bus sostitutivi EMC San Giovanni Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle le navette seguiranno gli stessi orari della metropolitana le ultime corse di oggi saranno a 1:30 di notte adesso continuazione infomobilità È tutto grazie per averci seguito chiudiamo con un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 19:40

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su X

Nell’ambito del Forum della Pubblica Amministrazione presso il Palazzo dei Congressi di Roma fino a mercoledì 21 maggio, nell’area della Regione Lazio alla presenza di amministratori locali e gestori di impianti e stazioni sciistiche, si è dibattuto del Protocol Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale.