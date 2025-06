Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 19 | 10

Benvenuti alla nostra consueta aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Oggi, 14 giugno 2025 alle ore 19:10, Astral Infomobilità vi fornisce le ultime notizie sul traffico: code sulla A24 in direzione Teramo e rallentamenti sul Raccordo Anulare. Rimani con noi per restare sempre informato sugli andamenti della viabilità e pianificare al meglio i tuoi spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in primo piano del traffico Iniziamo da Urbano della A24 Roma Teramo con le code all'altezza di via di Portonaccio in direzione della tangenziale est andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna traffico rallentato tra le uscite Pontine diramazione Roma Sud in carreggiata interna cui detratti tra Anagnina ed Ardeatina su via Aurelia auto in coda all'altezza di Palidoro in direzione di Roma e proseguiamo con via Cristoforo Colombo per le code a tratti tra via Canale della Lingua e via di Malafede sulla via del mare all'altezza di Acilia in entrambi i casi in direzione di Roma ci spostiamo sulla Pontina file tra via apriliana ed Aprilia verso Latina mentre in direzione la capitale rallentamenti all'altezza di via di Trigoria infine sulla Nettunense code tra via del Genio Civile e via pantanelle in direzione di Anzio in chiusura gli eventi i Capitolini questa sera alle 21 ci concerto di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma durante la flusso e deflusso degli spettatori sono previsti temporali e chiusure e modifiche alla viabilità sul lungotevere Diaz via del Foro Italico e viale il tagli sul nostro sito alla pagina dedicata da Alessio Conti e da Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento