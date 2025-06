Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 17 | 25

Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, alle ore 17:25 del 14 giugno 2025, si registrano ancora traffico intenso su via Aurelia tra Torrimpietra e Palidoro, così come sulla provinciale 600 Litoranea tra Lido di Castel Fusano e Torvaianica, in entrambe le direzioni. Rallentamenti anche su via Cristoforo Colombo tra via di Canale della Lingua e altre arterie principali. Restate sintonizzati per aggiornamenti sulla viabilità.

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura e traffico intenso che provoca ancora su via Aurelia tra torrimpietra-palidoro e sulla provinciale 600 Litoranea 3 Lido di Castel Fusano e Torvaianica in entrambi i casi nei due sensi di marcia traffico rallentato anche su via Cristoforo Colombo tra via di via del Canale della Lingua In entrambe le direzioni ci spostiamo ora sul raccordo anulare di Roma con rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e diramazione Roma sud è in carreggiata interna tra la Tuscolana e l'ardeatina cambiamo argomento e passiamo agli eventi questa sera alle 21 ci sarà il concerto di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma durante la flusso e deflusso degli spettatori sono previsti temporali chiusure e modifiche alla via sul lungotevere Diaz via del Foro Italico e viale Boselli per ulteriori dettagli consultate il nostro sito o l'app Alla notizia delicata e chiusura il trasporto pubblico per consentire le attività tecniche inizia l'apertura della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo e dell'interscambio con la metro B oggi e domani sarà chiusa la linea metropolitana C attive Dunque le linee bus sostitutivi EMC San Giovanni Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle le navette seguiranno gli stessi orari della metropolitana con ultime corse oggi alle ore 1:30 di notte D'Alessio con teatrali in merito è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

