Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in primo piano un incidente sull'autostrada Firenze Roma da Orvieto ad Attigliano alla km 452 al momento non crea code per stare Dunque attenzione invece chiude per traffico sono su via Aurelia tra Torrimpietra e pallido in direzione di Cerveteri e altre cose Poi la troviamo sulla provinciale 600 Litoranea 3 Lido di Castel Fusano e Torvaianica in entrambi i sensi di marcia auto include anche su via Pontina 3 Pomezia Castel Romano in direzione di Roma sempre per traffico e uno sguardo gli eventi oggi a Roma torna l'appuntamento con il Roma Pride In corso dalle 14 e fino alle ore 20 il corteo sfilerà da Piazzale della Repubblica con destinazione viale delle Terme di Caracalla Piazza dei Cinquecento via Cavour e altre vie che interessano il serpentone pertanto sono previsti divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico lungo il percorso per il trasporto pubblico invece possibile solo in caso di necessità la chiusura della fermata di Circo Massimo della linea metro B B1 attive anche delle deviazioni per alcune linee di bus e tram fino alle ore 20 nella giornata di oggi a Roma si sta svolgendo una manifestazione con corteo lungo via Ostiense che terminerà alle ore 20 all'iniziativa è prevista la partecipazione di circa 2000 persone pertanto sono possibili rallentamenti deviazioni per alcune linee bus per tutti i dettagli consultare il nostro sito alla pagina dedicata da Alessio Conti ad Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento