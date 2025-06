Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti a un aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio: al momento, il traffico è fluido sulla maggior parte delle strade, con alcuni rallentamenti sulla Pontina a causa di un incidente in via di risoluzione. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti e gli eventi in corso fino a domani, perché la mobilità intelligente inizia con l'informazione tempestiva.

il traffico al momento non risultano criticità Sulla maggior parte delle autostrade e strade della Regione Fatta eccezione di alcuni rallentamenti sulla Pontina per incidente a Roma in via di risoluzione all'altezza di via apriliana in direzione di Latina Cambiamo argomento e siamo gli eventi in corso fino a domani il Giubileo dello Sport l'evento proseguirà fino alle 18 dove avrà inizio il pellegrinaggio per consentire lo svolgimento della manifestazione verranno istituiti i divieti di fermata su piazza del Popolo è in Viale Gabriele D'Annunzio con possibili chiusure anche a San Pietro il Giubileo si concluderà domani alle 10 con la messa del Papa nella Basilica di San Pietro per raggiungere l'evento in metro le stazioni più vicine a San Pietro sono Cipro ed Ottaviano mentre in treno le linea fl3 Roma Viterbo ed fl5 Roma Civitavecchia fermeranno nella stazione di San Pietro Ma siamo ora trasporto pubblico per consentire le attività tecniche connesse all'apertura della nuova tratta a San Giovanni porta metronia Colosseo è demente scambio con la metro B oggi e domani sarà chiusa la metro C attive Dunque le linee bus sostitutivi Emc da San Giovanni a Pantano ed MC3 da San Giovanni a parco di Centocelle veramente seguiranno gli stessi orari della metropolitana oggi le ultime corse saranno a 1:30 di notte