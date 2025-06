Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 13 | 25

Benvenuti a questa breve aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio, datato 14 giugno 2025 alle ore 13:25. Astral Infomobilità vi tiene informati sulle principali novità: da situazioni di emergenza in autostrada a interventi su strada, garantendo un flusso di traffico più sicuro e scorrevole. Restate con noi per tutte le notizie sulla mobilità, perché conoscere le condizioni del traffico è fondamentale per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in 1 sulla direttrice Roma Napoli in veicolo in fiamme siamo tra Anagni e Ferentino in carreggiata su della circolazione è regolare ci spostiamo sulla Braccianese Claudia ha rimosso l'incidente la strada è stata riaperta al km 7 nei due sensi di marcia anche qui circolazione scorrevole sulla cassa invece un incidente la causa delle code tra la Storta la Giustiniana nelle due direzioni ora il trasporto pubblico capitolino Metro C proseguono le attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dello scambio con la metro B per le intere giornate di oggi e domani chiusura totale della linea il servizio è garantito dalle navette bus AMC San Giovanni Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle che seguono gli stessi orari della metropolitana con ultime partenze da capolinea questa sera 1:30 e domani sera alle ore 23:30 lo stop dei treni e si replica anche nel prossimo fine settimana Dunque sabato 21 e domenica 22 giugno con le stesse modalità in chiusura gli eventi questa sera in via Veneto si celebra il cinema con l'evento denominato la pellicola d'oro dalle 21 da questa mattina però via Veneto è interdetta al traffico veicolare tra via Boncompagni e Largo Federico Fellini nei due sensi di marcia modifiche alla viabilità anche sulle strade circostanti deviate nuove linee di bus da Gina Pandolfo e altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio