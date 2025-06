Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti a questa breve panoramica sulla viabilità romana e laziale del 14 giugno 2025 alle ore 12:25. Astral Infomobilità vi tiene aggiornati sugli ultimi sviluppi, tra incendi sull’A1, incidenti sulla Braccianese Claudia e code sul Raccordo Anulare. Restate con noi per scoprire come muoversi al meglio e affrontare con serenità i disagi del traffico. La situazione è in continua evoluzione: ecco cosa c’è da sapere.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nel apertura veicolo in fiamme A1 sulla direttrice roma-napoli attenzione per il fumo che invade le carreggiate siamo tra Anagni e Ferentino ci spostiamo sulla Braccianese Claudia per un incidente avvenuto in precedenza La strada è chiusa km 7 code nelle due direzioni deviazioni sul posto il traffico sul Raccordo Anulare Si procede a rilento tra diramazione Roma sud e Appia sia interna sia esterna e rallentamenti interna Poi tra Laurentina e Pontina è in esterna tra Ostiense e è proprio sulla Pontina si rallenta da raccordo anulare a Castel di Decima direzione Latina anche sull'Aurelia da Torre in pietra-palidoro verso Civitavecchia orario trasporto pubblico capitolino Metro C proseguono le attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell'interscambio con la metro B per le intere giornate di oggi e domani chiusura totale della linea il servizio è garantito dalle navette bus emmeci San Giovanni Pantano San Giovanni parco di Centocelle che seguono gli stessi orari della metropolitana con ultime partenze delle navette dai capolinea questa sera a 1:30 e domani domenica alle ore 20:30 lo stop dei treni si replica anche nel prossimo fine settimana Dunque sabato 21 e domenica 22 giugno con le stesse modalità in chiusura il trasporto ferroviario si svolgono oggi lavori programmati di manutenzione straordinaria a Tarquinia Dalle 8:45 alle 12:45 e a Roma Ostiense dalle 10:30 alle 13 gli interventi comportano modifiche per alcuni treni lungo la Roma Pisa e la Roma Civitavecchia con limitazioni di percorso da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 12:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Nell’ambito del Forum della Pubblica Amministrazione presso il Palazzo dei Congressi di Roma fino a mercoledì 21 maggio, nell’area della Regione Lazio alla presenza di amministratori locali e gestori di impianti e stazioni sciistiche, si è dibattuto del Protocol Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale.