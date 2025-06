Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 11 | 25

Benvenuti a un aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio. Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della regione, vi guida tra le ultime novità e i rallentamenti in tempo reale. Con le sfide di sempre, come incidenti risolti e veicoli rimossi, riusciremo a navigare con più serenità nel traffico cittadino. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio gli imprevisti e arrivare puntuali a destinazione.

Astral infomobilità il nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura un incidente avvenuto sull'autostrada Roma e Ora Risolto con delle sfide tra il bivio per la diramazione Roma Sud Valmontone direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare rimosso il veicolo guasto permangono rallentamenti ma per traffico dalla Casilina Ardeatina poi dalla Laurentina la Pontina è più avanti code dalla Cassia Veientana la Salaria in esterna si rallenta dalla Appia Tuscolana sulla puntina si procede a rilento da raccordo anulare a Castel di Decima direzione Latina Si procede a rilento anche sulla Aurelia da Malagrotta del liquido da torrimpietra-palidoro nei due casi verso Civitavecchia sulla Braccianese Claudia invece un incidente causa code tra via Battista Paravia via Signorelli nei due sensi di marcia la strada è chiusa al km 7 In entrambe le direzioni deviazione sul posto per gli eventi nella capitale a Roma oggi e domani si svolge il Giubileo dello sport per visto una grande affluenza il villaggio dello Sport aperto le poste questa mattina alle 9:30 in il popolo poi alle 18 circa ci sarà il pellegrinaggio che da Piazza del Popolo raggiungere a San Pietro tra le strade interessate anche via del Corso via Tomacelli e via della Conciliazione così vedi temporanea deviazioni nuove linee di bus per agevolare gli spostamenti Atac potenziato 17 linee tagli su info mobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 11:25

roma - regione - lazio - viabilità

