Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 10 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato all’aggiornamento del traffico. Oggi, 14 giugno 2025 alle ore 10:25, si segnalano due situazioni critiche sulla viabilità romana e regionale: un incidente in A1 tra Bivio per Roma Sud e Valmontone, con 2 km di coda, e code sul Raccordo Anulare interno tra Casilina e Appia a causa di un guasto, oltre a traffico intenso tra Laurentina e Pontina. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 sulla direttrice a Napoli al momento sono 2 km di coda tra il bivio per la diramazione Roma Sud Valmontone direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare interna code per il guasto a una vettura tra Casilina e Appia sempre niente si rallenta qui per traffico intenso tra le uscite Laurentina e Pontina in esterna situazione analoga traffico rallentato tra Trionfale Aurelia e dal Ostiense alla Pontina sulla Pontina poi si procede a rilento da raccordo anulare a Castel di Decima direzione Latina Si procede a rilento anche sull'Aurelia da raccordo anulare a Castel di Guido e da torrimpietra-palidoro nei due casi verso Civitavecchia il trasporto pubblico o capitolino ci proseguono le attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell'interscambio con la metro B per le intere giornate di oggi e domani chiusura totale della linea il servizio è garantito dalle navette bus AMC Domani pantaloni MC3 San Giovanni parco di Centocelle che seguono gli stessi orari della metropolitana con ultime partenze da capolinea questa sera alle 1:30 e domani domenica alle 23:30 lo stop dei treni Stira e anche nel prossimo fine settimana Dunque sabato 21 e domenica 22 giugno con le stesse modalità in chiusura il trasporto ferroviario si svolgono oggi lavori programmati di manutenzione straordinaria Tarquinia dalle 845 alle 12:45 è a Roma Ostiense dalle 10:30 alle 13 gli interventi comportano modifiche per alcuni treni lungo la Roma Pisa e la Roma Civitavecchia con limitazioni di percorso per il momento da Gina Pandolfo e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio