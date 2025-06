Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 09 | 40

Benvenuti a questa aggiornamento sulla viabilità del Lazio, fornito da Astral Infomobilità. Vi guidiamo attraverso le principali novità e rallentamenti che interessano Roma e dintorni, così da permettervi di pianificare al meglio i vostri spostamenti. Restate con noi per scoprire tutte le informazioni utili, perché una buona circolazione è il primo passo verso una giornata senza stress e imprevisti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo da Roma Aprimi rallentamenti per traffico sul Raccordo Anulare in interna tra l'uscita diramazione Roma sud e a piedi e all'altezza della puntina in esterna si rallenta tra Boccea e Aurelia sull'Aurelia si sta in coda tra torrimpietra-palidoro in direzione Civitavecchia traffico rallentato sulla Pontina tra tour di Cenci e Castel di Decima direzione Latina ora gli eventi nella capitale oggi e domani si svolge il Giubileo dello Sport prevista una grande affluenza il villaggio dello Sport apre le porte questa mattina alle 9:30 in Piazza del Popolo alle 18 ci sarà il pellegrinaggio che da Piazza del Popolo raggiungere a San Pietro tra le strade interessate anche via del Corso via Tomacelli via della Conciliazione possibili temporali e deviazioni per 9 linee di bus per agevolare gli spostamenti attacca intensificato 17 linee bus ricordiamo che le stazioni metropolitane più vicino a San Pietro sono sulla linea a Cipro e Ottaviano Inoltre le linee ferroviarie fl3 Roma Civitavecchia Fede Fede 5 Roma Termini Civitavecchia ferma la stazione San Pietro dettagli su infomobilità spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it