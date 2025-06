Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 09 | 10

Benvenuti dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della regione Lazio dedicato alla rete viaria e agli spostamenti. Oggi, 14 giugno 2025 alle ore 09:10, vi aggiorniamo sulla viabilità a Roma e nel Lazio: al momento, la circolazione è fluida con le criticità risolte sull'A1 in direzione Napoli, dove l'incidente tra bivio Roma Sud e Valmontone è stato rimosso. Ora, scopriamo cosa ci attende nella capitale questa estate all'insegna di musica, musica e ancora musica!

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla rete viaria regionale spostamenti minimi al momento risolta la criticità in A1 sulla direttrice Roma Napoli incidente rimosso tra il bivio per la diramazione Roma sud e Valmontone direzione Napoli la circolazione per regolare Cambiamo argomento gli eventi nella capitale la stagione estiva dei concerti prende il via questa sera allo stadio Olimpico tanti concerti in calendario fino al 30 agosto sul fronte della viabilità divieti di sosta e di fermata interessano l'area del Foro Italico che ricordiamo è possibile raggiungere con 18 linee del trasporto pubblico durante il deflusso degli spettatori dello stadio sono previste temporanee chiusure e modifiche alla viabilità sul lungotevere Diaz via del Foro Italico e Boselli restiamo in tema di eventi dal 15 al 17 luglio nella cornice del Circo Massimo sono 11 i concerti in calendario previste chiusure nell'area del Circo Massimo e deviazioni per oltre 15 kg superficie dettagli su infomobility Spa in chiusura del trasporto pubblico capitolino oggi e domani stop ai treni per le intere giornate sulla linea C del metrò che servizio si trasferisce sugo con le navette bus M C San Giovanni Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle le navette seguono gli stessi orari della metropolitana con ultime partenze dal capolinea questa sera 1:30 e domani domenica alle 23:30 il piede sulla linea della metropolitana riaperto il servizio viaggiatori da stazione Furio Camillo da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it