Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-06-2025 ore 07 | 25

Se stai pianificando i tuoi spostamenti nella regione Lazio, ecco le ultime novità di Astral Infomobilità del 14 giugno 2025 alle ore 07:25. Attualmente, la viabilità sulla rete regionale presenta una criticità tra Roma e Napoli, a causa di un incidente tra il bivio per la diramazione Roma Sud-Valmontone e Napoli. Per ora, nessuna ripercussione sul traffico, ma resta importante monitorare gli aggiornamenti per garantirti un viaggio senza sorprese.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla rete viaria regionale spostamenti minimi al momento abbiamo una criticità in uno sulla direttrice roma-napoli un incidente si è verificato tra il bivio per la diramazione Roma Sud Valmontone direzione Napoli non ci sono al momento ripercussioni di traffico le altre notizie a Roma oggi e domani si svolge un giubbino dello Sport previsto una grande affluenza il villaggio dello Sport apre le porte questa mattina alle 9:30 in Piazza del Popolo alle 18 circa ci sarà il pellegrinaggio che da Piazza del Popolo raggiungere a San Pietro per le strade interessate anche via del Corso via Tomacelli a via della Conciliazione possibili temporali e direzioni per 9 linee di bus per agevolare gli spostamenti Atac ha intensificato 17 linee bus ricordiamo che le stazioni metropolitane più vicino a Pietro sono sulla linea Cipro e Ottaviano Inoltre le linee ferroviarie fl3 Roma Civitavecchia Viterbo in fl5 Roma Termini Civitavecchia fermano stazione San Pietro dettagli su infomobilità punto astrale punto.

