Viabilità parcheggi e disco orario ad Airola il Gruppo Consiliare Dovere Civico | Il sindaco non risponde

In un’epoca in cui la mobilità e il rispetto delle regole sono fondamentali per lo sviluppo di una comunità, la situazione ad Airola solleva preoccupazioni importanti. Il Gruppo Dovere Civico denuncia l’assenza di risposte concrete dal Sindaco in merito a problemi di viabilità, parcheggi e disco orario. È giunto il momento di fare chiarezza e trovare soluzioni efficaci per il benessere di tutti i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giuseppe Maltese del Gruppo Dovere Civico di Airola. "Il 28042025 il Gruppo Consiliare Dovere Civico ha presentato una formale interrogazione al Sindaco di Airola per ricordargli che n. 250 cittadini di Airola, in data 21.10.2021, hanno presentato una petizione per chiedere il rispetto dell'esistente disco orario (non a pagamento), anche a sostegno delle attività commerciali di Airola ed in particolare su Corso Giuseppe Montella. Purtroppo, il 25112021, su proposta dell'allora Assessore con delega alla viabilità, Antonietta Bernardo, il Consiglio Comunale di Airola, con i soli voti della maggioranza, respinse la petizione e da allora il disco orario continua a essere solo un arredo urbano e i pochi provvedimenti sulla circolazione che nulla hanno a che fare con la sosta e con il disco orario, hanno interessato solo l'area della movida e parte del centro storico, complicandone la viabilità, mentre il resto del paese, ivi incluso il Corso Giuseppe Montella, rimane abbandonato all'incuria, senza alcuna disciplina della sosta.

In questa notizia si parla di: airola - gruppo - dovere - civico

