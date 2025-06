Via Lattea e lo scontro con Andromeda le probabilità di una fine così catastrofica sono piuttosto basse

Mentre la Via Lattea e Andromeda si avvicinano, molte paure si sgretolano di fronte a recenti studi. Le simulazioni più avanzate suggeriscono che lo scontro tra le due galassie potrebbe non essere il cataclisma apocalittico che temevamo, aprendo nuove prospettive per comprendere il nostro destino cosmico con ottimismo e curiosità.

Nuove simulazioni astronomiche, e nuove considerazioni, hanno portato un gruppo di esperti a immaginare un futuro meno apocalittico.

Buone notizie: forse per questa volta ce la caviamo. La collisione della nostra galassia con quella di Andromeda, data pressoché per certa entro i prossimi cinque miliardi di anni, con buona probabilità non avverrà, dice un nuovo studio. E anche tra dieci miliar

