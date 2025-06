Via dei Cantieri manto stradale e marciapiede pericoloso per la presenza di buche

Gentile Comune, la sicurezza dei cittadini deve essere prioritaria. La situazione di via dei Cantieri, con il manto stradale e i marciapiedi pericolosi a causa di buche, rappresenta un grave rischio per pedoni e automobilisti. Invito quindi gli uffici competenti a intervenire rapidamente per ripristinare le condizioni di sicurezza, garantendo un passaggio sicuro a tutti e rispettando il mio diritto di muovermi in sicurezza.

Invito il Comune, chi di dovere, a intervenire al più presto per eliminare situazioni di pericolo come da foto allegate. Pago le tasse regolarmente. Ho il diritto di camminare in auto, a piedi in totale sicurezza.

