Via Boselli | due auto si ribaltano dopo lo scontro all' incrocio

Un incidente spettacolare ha sconvolto l'incrocio tra via Boselli e via Raineri, dove due auto si sono ribaltate dopo un violento scontro. Due ragazze sono rimaste ferite e trasportate in ospedale nella notte tra venerdì e sabato 14 giugno. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze di Cri e Croce, pronti a gestire l'emergenza e mettere in sicurezza la scena. La dinamica dell’incidente rimane sotto osservazione, lasciando aperta la domanda su cosa abbia scatenato questa rocambolesca collisione.

Due ragazze sono finte all'ospedale nella notte tra venerdì e sabato 14 giugno. Le loro auto si sono scontrate all'incrocio tra via Boselli e via Raineri: dopo l'impatto entrambe le vetture si sono ribaltate su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco due ambulanze di Cri e Croce.

