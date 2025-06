Vescovi toscani in attesa di tornare in Italia Lojudice | Preghiamo il futuro non è roseo

I vescovi toscani rimangono bloccati ad Amman, in attesa di tornare in Italia dopo l’imprevisto conflitto tra Israele e Iran. La loro speranza è di poter presto abbandonare il Medio Oriente e tornare alla loro missione, confidando in un futuro meno incerto e più sereno. La loro attesa riflette la complessità di un momento storico delicato, ma anche la forte determinazione a riprendere il cammino pastorale.

Firenze, 14 giugno 2025 – Nella mattina di sabato 14 giugno i vescovi toscani, dopo l’inizio del conflitto tra Israele e Iran, risultano ancora ad Amman dove sono arrivati ieri da Gerusalemme. Lo ha spiegato a Radio Vaticana il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana. I vescovi della delegazione toscana bloccati in Medio Oriente "Attendiamo la possibilità di un volo che ci riporti in Italia – ha dichiarato Lojudice –. Ieri mattina avevamo in programma la Messa al Santo Sepolcro, che ha concluso il nostro pellegrinaggio. Appena finita la celebrazione abbiamo deciso di muoversi verso l’aeroporto più vicino fuori da Israele, per questo siamo arrivati ad Amman con l’aiuto della Custodia di Terra Santa, della nunziatura apostolica, dell’ambasciata italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vescovi toscani in attesa di tornare in Italia, Lojudice: “Preghiamo, il futuro non è roseo”

In questa notizia si parla di: vescovi - toscani - attesa - tornare

Lojudice guida i vescovi toscani in Terra Santa - Lo prejudice guida i vescovi toscani in Terra Santa, un pellegrinaggio di solidarietà e fede che si svolgerà fino al 13 giugno.

Rientro immediato per i vescovi toscani in Terra Santa Si stanno recando ad Amman, capitale della Giordania, alla ricerca di un volo per tornare in Italia i vescovi toscani guidati dal presidente della Cet e arcivescovo di Siena, cardinale Augusto Paolo Lojudic Vai su Facebook

Vescovi toscani in attesa di tornare in Italia, Lojudice: “Preghiamo, il futuro non è roseo”; Vescovo toscani in Giordania, sono in attesa di poter tornare in Italia: “stiamo tutti bene”; Crisi israelo-iraniana: Tra i vescovi toscani che hanno lasciato Israele il perugino Paolo Giulietti.

I vescovi pellegrini bloccati in Terra Santa. Monsignor Cannistrà: "Attesa e preghiere" - L’arcivescovo di Pisa, monsignor Migliavacca di San Miniato e il butese. Si legge su msn.com

Vescovi toscani in Giordania, Lojudice: “Siamo in attesa” - "Per il nostro pellegrinaggio stiamo vivendo un epilogo non atteso da nessuno, certamente non da noi ma neanche da tutto il mondo". toscanaoggi.it scrive

Vescovi toscani a Gerusalemme dopo attacco di Israele: “Portati fuori dalla città vecchia, cerchiamo voli per rientrare” - Stiamo cercando di capire se lo spazio aereo giordano è aperto e che soluzioni ci sono per il tornare in Italia ... Si legge su lanazione.it