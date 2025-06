Vescovi toscani a Gerusalemme Sveglia all’alba dopo l’attacco | Tranquilli stiamo tutti bene

Nella magica cornice di Gerusalemme, i vescovi toscani si sono svegliati all’alba dopo un attacco che ha scosso la città. La notte è stata segnata da sirene e allerte, ma la calma ha prevalso e il pellegrinaggio prosegue con fede e determinazione. Fra’ Matteo Brena, custode di Terra Santa, li accompagna in questo viaggio di speranza e rinascita, dimostrando che anche nei momenti più difficili, la solidarietà e la spiritualità trovano il loro spazio.

"La sirena è suonata alle 3 di notte, ma non sempre è un segnale di pericolo imminente e la gente a Gerusalemme c’è abituata, poi però è arrivato un alert telefonico e lì la situazione è cambiata, anche se non ci sono stati momenti di particolare apprensione". Fra’ Matteo Brena, della Custodia di Terra Santa in Toscana, di solito risiede nel convento del Monte alle Croci, ma da lunedì ha accompagnato i vescovi toscani nel loro pellegrinaggio di solidarietà per i cristiani di Gerusalemme e di Betlemme. "Considerato che l’attacco è stato verso l’Iran, - aggiunge fra’ Matteo - non abbiamo certo sentito esplosioni, ma il rumore dei caccia che hanno sorvolato la Città Vecchia sì". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vescovi toscani a Gerusalemme. Sveglia all’alba dopo l’attacco: "Tranquilli, stiamo tutti bene"

