Verstappen e Russell più veloci nelle libere in Canada Leclerc a muro

Le libere del Gran Premio del Canada sono state un vero spettacolo: Verstappen e Russell dominano la pista, mentre Leclerc conclude tragicamente a muro. Tra sorprese e tensioni, i protagonisti si sfidano per la vetta, preparando il terreno a un weekend ricco di emozioni. La gara promette battaglie epiche e colpi di scena che terranno gli appassionati col fiato sospeso fino all'ultima curva.

MONTRÉAL (CANADA) - In archivio la prima giornata in pista del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di F1. Max Verstappen, dopo il caos di Barcellona, è apparso subito centrato sul circuito Gilles-Villeneuve e si è preso la prima sessione di prove libere con il tempo di 1'13"193.

