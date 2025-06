Verso un piano condiviso per la Via Verde | Fossacesia e Rocca San Giovanni al lavoro su servizi e tutela del paesaggio

verso un piano condiviso per la via verde Fossacesia e Rocca San Giovanni, focalizzato su servizi innovativi e tutela del paesaggio. In un clima di collaborazione, i sindaci Enrico Di Giuseppantonio e Fabio Caravaggio, accompagnati dai tecnici comunali, hanno avviato un percorso volto a valorizzare il territorio e migliorare la qualitĂ della vita. La volontĂ di elaborare un piano strategico rappresenta un passo importante per uno sviluppo sostenibile e condiviso, che promette benefici duraturi per entrambe le comunitĂ .

A Fossacesia, nel municipio cittadino, si è svolto un incontro tra i sindaci Enrico Di Giuseppantonio e Fabio Caravaggio, rispettivamente di Fossacesia e Rocca San Giovanni, insieme ai tecnici dell'Urbanistica dei due Comuni. Al centro della riunione, la volontĂ di elaborare un piano.

