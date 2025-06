Verona | Sogliano punta il brasiliano Giovane e l'uruguaiano Arezo

Verona Sogliano punta deciso sul giovane talento brasiliano e sull'energico attaccante uruguaiano Arezo. L'Hellas Verona, dopo aver riconfermato Paolo Zanetti in panchina, si prepara a rinforzare l’attacco, cercando profili promettenti che possano fare la differenza nella ricca sfida di questa sessione di mercato. La strategia del club sembra pronta a sorprendere i tifosi, puntando su giovani promesse dal grande potenziale.

L`Hellas Verona cerca un attaccante sul mercato. Dopo aver confermato in panchina l`allenatore Paolo Zanetti, il direttore dell`area tecnica,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

