Venezia Stroppa il tecnico svela | Sicuramente è una delle possibilità la si sta prendendo in considerazione…

Venezia Stroppa, il tecnico a sorpresa, svela nuove prospettive per il suo futuro: «Sicuramente è una delle possibilità, la si sta prendendo in considerazione…» Durante la “Milano Football Week”, Giovanni Stroppa ha lasciato intendere che potrebbe essere il nome giusto per rilanciare i lagunari e affrontare con determinazione le sfide della prossima stagione. La sua esperienza e ambizione potrebbero fare la differenza, aprendo un nuovo capitolo nella storia del Venezia.

Venezia Stroppa, il tecnico a sorpresa rivela: «Sicuramente è una delle possibilità, la si sta prendendo in considerazione.» Intervistato ai microfoni di Sky Sport durante la “Milano Football Week”, Giovanni Stroppa, reduce dalla separazione con la Cremonese dopo aver conquistato la promozione in Serie A, ha commentato anche le prospettive per il proprio futuro. Tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Venezia Stroppa, il tecnico svela: «Sicuramente è una delle possibilità, la si sta prendendo in considerazione…»

