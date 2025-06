Venezia si spacca sul matrimonio di Bezos | Non siamo una passerella per miliardari Ma Zaia e il sindaco festeggiano

Venezia si divide sul matrimonio dell’anno: mentre Zaia e Brugnaro festeggiano l’arrivo di Jeff Bezos, molti cittadini e attivisti protestano contro quello che considerano uno sfarzo ingiustificato in un momento di crisi. La città lagunare si trova al centro di un acceso dibattito tra glamour e sostenibilità, tra la voglia di mostrare il suo fascino internazionale e il desiderio di preservare la sua identità. La polemica è aperta: quale sarà il vero volto di Venezia?

Venezia si spacca sul matrimonio dell’anno: l’imminente arrivo Jeff Bezos a Venezia, previsto dal 24 al 26 giugno, sta scatenando un’ondata di malcontento e proteste nell’isola. Mentre attivisti e cittadini insorgono contro l’evento considerato da molti una «passerella per miliardari», le istituzioni – dal presidente del Veneto Luca Zaia al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro – si schierano apertamente a favore del fondatore di Amazon, accusando i contestatori di danneggiare l’immagine dell’isola. Jeff Bezos e la futura moglie Lauren Sanchez hanno scelto Venezia come cornice per il loro matrimonio, con circa 250 ospiti attesi per tre giorni di celebrazioni blindate. 🔗 Leggi su Open.online