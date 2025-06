Venezia non è in vendita | la protesta dei movimenti contro le nozze di Bezos Brugnaro | Squadristi ci scusiamo

Venezia, città magica e fragile, si trova di nuovo sotto assedio: dopo il Mose, le Grandi Navi e la crisi abitativa, ora il sogno di una festa esclusiva minaccia di trasformarsi in un affare da élite. La proposta di Bezos di affittare Venezia per il suo matrimonio suscita indignazione tra chi vede nella città un patrimonio collettivo da preservare, non un set da cartellone. La protesta si infiamma: impediranno questa invasione?

"Impediremo fisicamente quelle nozze". Prima il Mose, poi le Grandi Navi, quindi il ticket di ingresso e la cronica mancanza di case in una città che si svuota. E adesso Jeff Bezos, uno degli uomini più ricchi del mondo, che vuole affittare Venezia per qualche giorno, così da celebrarvi il suo dispendiosissimo matrimonio, trasformandolo in un set a disposizione del jet set internazionale. I movimenti che manifestano contro il saccheggio della Serenissima rialzano la testa e annunciano battaglia contro l'arrivo del magnate e della sua futura sposa, la giornalista texana Lauren Sánchez. La contestazione: "No space for Bezos" – Hanno cominciato giovedì mattina, salendo sul campanile della Basilica di San Giorgio, che si trova sull'isola omonima di fronte a San Marco, dove hanno issato uno striscione con la scritta "Bezos" coperta da una "X" rossa ( video ).

Giovedì mattina, 12 giugno, alcuni attivisti hanno appeso sul campanile di San Giorgio, sull'omonima isola, a Venezia, uno striscione contro l'arrivo di Jeff Bezos, mr. Amazon, che è atteso in città dal 24 al 26 giugno per una tre giorni di nozze con Lauren Sanc

