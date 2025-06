Venezia monta la protesta per il matrimonio di Jeff Bezos | Bloccheremo i Canali

Venezia si prepara a scendere in piazza contro il matrimonio di Jeff Bezos, una festa da star che ha scatenato accese proteste. Cittadini e attivisti stanno organizzando blocchi e manifestazioni per esprimere il loro dissenso verso l’evento, simbolo di un mondo lontano dalla realtà locale. La tensione cresce, e si prospetta una battaglia di opinioni che catturerà l’attenzione di tutta Italia. Una festa da star. Si prevede una lista di...

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ondata di proteste contro il mega evento del fondatore di Amazon. Monta la tensione a Venezia, dove crescono le polemiche in vista del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. L’imponente cerimonia, prevista tra la fine di giugno, ha sollevato un’ondata di critiche da parte di cittadini e attivisti, pronti a bloccare i canali della cittĂ per manifestare il loro dissenso. Una festa da star. Si prevede una lista di invitati da red carpet per l’evento: oltre 250 celebritĂ , tra cui Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Katy Perry e Kim Kardashian. La festa sarĂ articolata su piĂą giorni, e secondo le ultime indiscrezioni si terrĂ dal 26 al 28 giugno, anche se inizialmente si era parlato del periodo 24-26 giugno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Venezia, monta la protesta per il matrimonio di Jeff Bezos: “Bloccheremo i Canali”

Jeff Bezos e Lauren Sà nchez: matrimonio a Venezia tra hotel e yacht di lusso. Ma monta la protesta dei cittadini, di ambientalisti ed ecologisti - Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia sta facendo scalpore: tre giorni di festeggiamenti con yacht di lusso, hotel esclusivi e un investimento di circa dieci milioni di euro, suscitando proteste di ambientalisti e cittadini preoccupati per l’impatto ambientale.

