Venezia si prepara ad accogliere il matrimonio vip di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, un evento che promette scintille tra glamour e polemiche. La città , già famosa per il suo fascino senza tempo, si trova al centro di un acceso scontro tra lusso e solidarietà , con residenti e autorità che non si risparmiano critiche. La domanda nasce spontanea: la magia di Venezia può resistere a simili contrasti? La risposta, forse nascosta tra le acque della Laguna, è ancora da scoprire.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez  si sposeranno a Venezia in un matrimonio che dovrebbe esser celebrato fra il 24 e il 26 giugno prossimi. La cittĂ , blindatissima, si prepara ad accogliere super vip come Leonardo Di Caprio, Kim Kardashian e George Clooney ma intanto scatta la protesta dei residenti. Venezia, proteste dei residenti per il matrimonio di Jeff Bezos. Foto da Leggo.it Venezia si prepara a un matrimonio extra – lusso fra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in una cerimonia che si celebrerĂ dal 24 giugno al 26 giugno in una cittĂ blindatissima che, pare, ospiterĂ diversi nomi altisonanti dello spettacolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Venezia, matrimonio Vip fra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, ma scatta la protesta, la replica di Zaia: ”Un’assoluta vergogna”

