Venerdì 20 giugno sciopero del trasporto pubblico locale possibili disagi a Trieste

Venerdì 20 giugno, Trieste si prepara a vivere un giorno di mobilitazione con lo sciopero del trasporto pubblico locale, indetto dalla segreteria regionale dell’Usb. Per 24 ore, potrebbe verificarsi qualche disagio nei servizi di bus e tram, coinvolgendo sia il personale di viaggio che quello tecnico e amministrativo. Resta aggiornato per conoscere eventuali modifiche o interruzioni, perché la mobilitazione mette in primo piano le esigenze di chi lavora dietro le quinte del trasporto pubblico.

La segreteria regionale dell'Usb ha aderito allo sciopero generale del trasporto pubblico locale proclamato per venerdì 20 giugno. Lo sciopero - della durata di 24 ore - interesserà sia il personale viaggiante che il personale tecnico e amministrativo. Nel corso dell'intera giornata.

