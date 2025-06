Vende una Mini a un pensionato Ma l’auto non arriva | a giudizio

Un pensionato di Corridonia si è ritrovato coinvolto in un caso complicato di truffa, dove un uomo avrebbe convinto lui e altri a acquistare una Mini proveniente dalla Germania, poi mai arrivata. La vicenda, al centro di un processo a Macerata, svela dinamiche ingannevoli e responsabilità che rischiano di cambiare per sempre le vite di chi si è affidato a false promesse. Ma cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda?

Si sarebbe presentato come responsabile per l’importazione di auto dalla Germania e in questo modo, in concorso con un altro uomo, avrebbe convinto un anziano di Corridonia ad acquistare una Mini. Ma dell’auto non ci sarebbe mai stata nessuna traccia. L’altro ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Federico Simonelli, si è svolta la prima udienza del processo che vede imputato per il reato di truffa Marco Orlandi, civitanovese di 46 anni. Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal pubblico ministero Lorenzo Pacini, il 46enne e un presunto complice, per il quale si procede separatamente, avrebbero raggirato un anziano di Corridonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it