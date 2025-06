Vela, Berta/Calabrò vincono la Medal Race ai Mondiali 470. Oro thrilling per la Spagna.

ha dimostrato tutta la propria classe e determinazione, conquistando un meritato oro mondiale nel emozionante finale di Gdynia. La Medal Race ha regalato uno spettacolo mozzafiato, scrivendo una pagina indimenticabile nella storia della vela internazionale. Un trionfo che sottolinea il valore di questa coppia e l'eccellenza dello sport spagnolo. L'emozione continua, e il mondo attende già con ansia il prossimo capitolo di questa affascinante sfida.

Epilogo thrilling a Gdynia per i Campionati Mondiali 2025 del 470 misto, con la Medal Race che si è rivelata decisiva per la composizione del podio nella classifica generale della rassegna iridata. Nelle acque polacche sono stati alla fine gli spagnoli Jordi Xammar HernandezMarta Cardona Alcantara a centrare il bersaglio grosso, spuntandola per un'incollatura al termine di una sfida vibrante ed incerta fino all'ultima regata. La coppia iberica, quarta in Medal Race, ha preceduto all'arrivo i tedeschi Simon DieschAnna Markfort vincendo dunque il confronto diretto e operando il sorpasso in graduatoria proprio in extremis (stesso punteggio, ma priorità agli spagnoli per il miglior piazzamento nell'ultima prova), mentre i britannici Martin WrigleyBettine Harris si sono dovuti accontentare della medaglia di bronzo non approfittando appieno della marcatura stretta tra le prime due imbarcazioni della generale e arrivando terzi in Medal, a -1 in classifica dall'oro (sarebbe bastato un secondo posto per vincere il titolo).