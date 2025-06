Vasto Marina Francesco Prospero | Servono risposte concrete per il futuro turistico

Vasto Marina, con le sue acque cristalline e le sue meraviglie naturali, rappresenta un patrimonio unico che dobbiamo valorizzare e tutelare. Francesco Prospero si impegna a offrire risposte concrete per il futuro turistico della zona, promuovendo uno sviluppo sostenibile e innovativo, affinché questa meravigliosa costa possa continuare a incantare generazioni di visitatori e abitanti. È il momento di investire nel nostro tesoro naturale e trasformarlo in una risorsa duratura.

"Vasto è la mia città . Vasto Marina è il cuore della nostra costa. Insieme alla riserva di Punta Aderci e alle splendide calette di Vignola, Canale, Casarza e San Nicola, rappresenta un patrimonio naturale e turistico straordinario, che sento profondamente mio. Luoghi in cui ho costruito ricordi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Vasto Marina, Francesco Prospero: "Servono risposte concrete per il futuro turistico”

In questa notizia si parla di: vasto - marina - turistico - francesco

A Vasto Marina l’iniziativa della Cgil e degli Amici di Zampa per i diritti degli animali e la partecipazione al referendum - Sabato 17 maggio, a Vasto Marina, si terrà un incontro dedicato ai diritti degli animali e alla partecipazione civica, organizzato dalla Cgil di Chieti e dagli Amici di Zampa.

Il sindaco di Vasto Francesco Menna ha firmato oggi 11 giugno 2025 due ordinanze di divieto temporaneo di balneazione a causa di valori microbiologici non conformi. La balneazione è vietata nella zona del monumento alla Bagnante e fino a trecento metri Vai su Facebook

Vasto Marina, Francesco Prospero: Servono risposte concrete per il futuro turistico”; Acqua non potabile e divieti di balneazione: «Così Vasto Marina rischia di perdere turisti»; “Senza acqua potabile e mare balneabile non c’è futuro turistico per Vasto”.

Vasto, centro informazione e accoglienza turistica: apertura garantita tutto l’anno - Il presidio di comunicazione diretta con i turisti, – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna ... Lo riporta abruzzo.cityrumors.it

Vasto, albergatore morto a 36 anni: oggi l’addio a Giorgio Celenza - Saranno celebrati questo pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di San Francesco a Vasto marina, in provincia di Chieti, i funerali di Giorgio Celenza, l’imprenditore turistico morto per un malore a ... Riporta ilmessaggero.it

Vasto, Apertura punti di informazione: da domani a Vasto Marina, il 24 giugno in città - Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: “Saranno attivi in città i punti di informazione e accoglienza turistica a Palazzo d’Avalos in Piazza del ... Lo riporta abruzzonews24.com